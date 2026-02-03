Başkan Erdoğan imzaladı! Çocuklar için dijital kalkan! Siber risklere geçit yok
Türkiye, dijital dünyada çocukları koruma altına alacak tarihi bir adım attı. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)” ile çocuklar siber risklerden korunacak, dijital becerileri güçlendirilecek. Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)', Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin teminatı çocukların çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmeleri, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmaların önem arz ettiği belirtildi.
BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA SIKI TAKİP
Bu çerçevede, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak, koruyucu ve destekleyici politika ve uygulamaları güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)' hazırlandığı ifade edildi.
Dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu Eylem Planı, Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacağı eklendi.
SİSTEMLİ DENETİM VE YILLIK RAPORLAMA
Genelgeye göre, 'Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek' ilkesini esas alan mezkûr Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecek.