Terörsüz Türkiye'de kritik aşama! Komisyonu bu kez rapor yazımı için toplanıyor

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor yazım toplantısı çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etmişti.

Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor metninin 7 maddeden oluşacağı yönündeki iddialar için, "Madde sayısı ile ilgili bir şey yok. 6 ya da 7 madde gibi bir sınır yok. Başlıklarımızı daha önce konuşmuştuk. Taslak üzerinde çalışacağız" demişti.

"ENGEL KALKMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Suriye'de yaşanan gelişmelerin komisyona olan yansımalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "Lehe etkisi olur, kolaylaşır. Bir engel olarak duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor. Bugün çalışmalar bitmeyecek ama en kısa zamanda biter, bu ay içinde biter" demişti.