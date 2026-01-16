Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu şekillendi. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda netleşen detaya göre; devlet, yasal iyileştirmeler için önce sahadaki silahların tamamen bırakılmasını bekleyecek. Sıralama "Güvenlik, sonra Hukuk" olarak güncellendi.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı. Hazırlıkları süren raporda öne çıkan hususlar şöyle:
TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ: Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak. Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.
ODAK BÜTÜNLEŞME: Raporun omurgasını AK Parti'nin raporu oluşturacak. Odak nokta PKK'nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak.
ÖNCE SİLAH BIRAK: Sabah'ın haberine göre; Raporda, yasal düzenlemelerin örgütün silah bırakmasından sonra yapılması gerektiği ifadeleri yer alacak. CHP'nin de bu konuda AK Parti ve MHP ile paralel düşündüğü belirtiliyor. DEM Parti ise silah bırakma sürecinin tamamlanmasını beklemeden düzenlemelerin yapılmasını savunuyor.
