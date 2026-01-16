Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ: Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak. Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.