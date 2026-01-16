16 Ocak 2026, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 08:09 Güncelleme: 16.01.2026 08:18
Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu şekillendi. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantıda netleşen detaya göre; devlet, yasal iyileştirmeler için önce sahadaki silahların tamamen bırakılmasını bekleyecek. Sıralama "Güvenlik, sonra Hukuk" olarak güncellendi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona yaklaşılırken detaylar da netleşmeye başladı. Hazırlıkları süren raporda öne çıkan hususlar şöyle:

Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ: Raporda tüm partilerin katıldığı ortak noktalar yer alacak. Raporun giriş bölümünde komisyonun niye kurulduğu, ruhu (her kesimin fikrinin alındığı, geniş bir katılım sağlandığı vurgusu yapılacak) ve bu aşamaya nasıl gelindiği anlatılacak. Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi önemine vurgu yapılacak.

Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

ODAK BÜTÜNLEŞME: Raporun omurgasını AK Parti'nin raporu oluşturacak. Odak nokta PKK'nın silah bırakma süreci ve toplumsal bütünleşme olacak.

Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

ÖNCE SİLAH BIRAK: Sabah'ın haberine göre; Raporda, yasal düzenlemelerin örgütün silah bırakmasından sonra yapılması gerektiği ifadeleri yer alacak. CHP'nin de bu konuda AK Parti ve MHP ile paralel düşündüğü belirtiliyor. DEM Parti ise silah bırakma sürecinin tamamlanmasını beklemeden düzenlemelerin yapılmasını savunuyor.

Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik

UMUT HAKKI VE AF YOK: Ortak raporda, umut hakkı veya genel af gibi öneriler yer almayacak. AK Parti bu iki konunun raporda yer almamasını kırmızı çizgi olarak kabul ediyor.

PKK o bölgelerden çekiliyorPKK o bölgelerden çekiliyor PKK O BÖLGELERDEN ÇEKİLİYOR
Devrimden yanayız PKK/YPG’den değilDevrimden yanayız PKK/YPG’den değil "DEVRİMDEN YANAYIZ PKK/YPG'DEN DEĞİL"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik Komisyonun raporu netleşti! Yasal düzenlemenin ön şartı tam eylemsizlik
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör