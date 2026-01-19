MHP'li Feti Yıldız'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Çalışmalar bu ay bitebilir | "Umut hakkı için süreç yasası var"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti.

Fotoğraf-DHA

RAPORDA MADDE SINIRI YOK

Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor metninin 7 maddeden oluşacağı yönündeki iddialar için, "Madde sayısı ile ilgili bir şey yok. 6 ya da 7 madde gibi bir sınır yok. Başlıklarımızı daha önce konuşmuştuk. Taslak üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALAR BU AY İÇİNDE BİTER'

Suriye'de yaşanan gelişmelerin komisyona olan yansımalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "Lehe etkisi olur, kolaylaşır. Bir engel olarak duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor. Bugün çalışmalar bitmeyecek ama en kısa zamanda biter, bu ay içinde biter" diye konuştu.

"UMUT HAKKI İÇİN SÜREÇ YASASI VAR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, toplantının bitiminde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Toplantı iyi geçti, tüm ayrıntılar konuşuldu." açıklamasında bulundu.

Komisyonun taslak raporu üzerinde uzlaşı sağlandığını kaydeden Yıldız, "Üstüne bir daha çalışırız, ondan sonra bitiririz. Kaç sayfa belli değil. Her türlü ayrıntıya girdik. Uzlaşma var." dedi.

Bir gazetecinin, "Bir süreç yasası var mı?" sorusuna Yıldız, "Var." yanıtını verdi. Bu konuda başka bir soru üzerine ise Yıldız, "Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah." sözlerini sarf etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili her türlü ayrıntıya girdiklerini belirterek, "Bir süreç yasası var. Tam uyum içinde bitecek. Konular belli. Umut hakkı bizim dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz. Toplantı bu perşembe olabilir" ifadelerini kullandı.