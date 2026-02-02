Dezenformasyonla mücadelede kritik hamle! FETÖ’nün 'maskeli' hesaplarına darbe

İletişim Başkanlığı’nın yürüttüğü titiz incelemeler sonucu FETÖ mensupları tarafından yönetilen iki yeni algı hesabı daha deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla erişime engellenen bu hesaplarla birlikte, hafta boyunca etkisiz hale getirilen örgüt bağlantılı hesap sayısı 385’e yükseldi.

Türkiye'nin dezenformasyon ve terör örgütlerinin dijital faaliyetlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya üzerinden kamuoyunu manipüle etmek ve asılsız iddialar yaymak amacıyla kullandığı "maskeli" iki hesap daha mercek altına alındı.

Tespit ve Hukuki Süreç İletişim Başkanlığı bünyesinde yürütülen teknik takipler ve açık kaynak araştırmaları sonucunda, bu hesapların örgütsel stratejiler doğrultusunda algı operasyonları yürüttüğü kesinleşti. Elde edilen delillerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmasının ardından, savcılık jet hızıyla hareket ederek söz konusu hesaplara erişim engeli getirilmesi kararını verdi.



Yetkililerden alınan bilgilere göre, sosyal medya platformlarının terör propagandası ve kirli bilgi yayılımı için kullanılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, sadece bu hafta içinde engellenen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385'e ulaştı.

Manipülasyona Karşı Uyarı Güvenlik kaynakları, terör örgütlerinin "bağımsız kullanıcı" veya "haber hesabı" maskesi arkasına sığınarak toplumsal huzuru bozmayı hedeflediğine dikkat çekiyor. Bu operasyonların, dijital mecraların terörden arındırılması ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşması adına kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.