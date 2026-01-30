Dijital FETÖ ağı çökertildi! 379 hesap tespit edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları sonucunda 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu hesapların terör propagandası yürüttüğünün ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiğinin açıkça ortaya konulduğunu belirtti. Tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde derhal harekete geçildiğini vurgulayan Duran, millî güvenliği hedef alan bu dijital ağlara yönelik erişim engelleme ve hukuki işlemlerin uygulandığını ifade etti.

(FOTO: AA )

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Duran, hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar dâhil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı'nın, dijital mecralarda yürütülen terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Burhanettin Duran'ın açıklamalarının tamamı şöyle: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı tespit edilmiştir. Söz konusu hesapların, terör propagandası yürüttükleri ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettikleri açıkça ortaya koyulmuştur.

Bu tespitlerin ardından ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde derhal harekete geçilmiş, millî güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir."