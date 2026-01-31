İran'daki Bender Abbas Limanı'nda patlama! Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldi. Patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

İran'ın Hormozgan eyaletine bağlı Bandar Abbas'ın Azadegan bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın sebebi henüz belli olmazken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Ayrıntılar geliyor...