ABD bu kez gözünü İran’a çevirdi: Pazar sabahı dünya kaosa mı uyanacak?

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik muhtemel harekât planının perde arkasındaki kritik detayları A Haber ekranlarında değerlendirdi. Tahran’daki stratejik yerleşkelerin ciddi bir drone tehdidi altında olduğunu vurgulayan Olçar, planlanan operasyonun yalnızca askeri bir müdahale değil, aynı zamanda Çin’in enerji koridorlarını kesmeye yönelik kapsamlı bir ekonomik hamle olduğuna dikkat çekti.

"TAHRAN’DAKİ KRİTİK NOKTALAR DRONE TEHDİDİ ALTINDA"

Olası harekâtın teknik boyutlarını değerlendiren Doç. Dr. Kemal Olçar, İran içinde uzun süredir devam eden bir hazırlık sürecine işaret ederek, “İçeride iş birlikçi unsurların devreye sokulması, irtibat ağlarının kurulması ve yönlendirilmesi söz konusu. Hatta şu an itibarıyla küçük çaplı droneların ülke içine sokulmuş olması da kuvvetle muhtemel. Bu dronelar, nokta operasyonlar yapabilecek kapasitede” ifadelerini kullandı.

Özellikle Tahran’daki yönetim merkezlerinin hedef olabileceğini belirten Olçar, “Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olarak bilinen, bakanlıkların bulunduğu ve yabancı heyetlerin ağırlandığı kompleks ciddi risk altında. Nokta operasyonların bu bölgede yoğunlaşmasını bekliyoruz” diyerek tehdidin boyutunu ortaya koydu.

Operasyondaki rol dağılımını analiz eden Olçar, saha faaliyetlerinin büyük ölçüde İsrail tarafından yürütüleceğini belirterek, “İçerideki tüm operasyonel faaliyetlerin Mossad tarafından icra edilmesi muhtemel. ABD ise arka planda, ihtiyat kuvvet olarak konumlanmış durumda” dedi.

Harekâtın hava unsurlarıyla desteklenebileceğini kaydeden Olçar, “F-35 ve F-15I savaş uçakları ile uzun menzilli balistik füzeler bu senaryoda devreye sokulabilir. Mevcut hazırlıklar bu ihtimali güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

PSİKOLOJİK HARP VE ZAMANLAMA MESAJI

Operasyonun zamanlamasının kamuoyuna yansıtılmasının stratejik bir mesaj içerdiğini vurgulayan Olçar, “Bir harekâtın saatinin ve başlangıç zamanının deklare edilmesi, hem kendi birliklerine ‘hazır olun’ mesajıdır hem de karşı tarafa kararlılık gösterisidir” ifadelerini kullandı.

ABD uçak gemilerinde görev yapan personelin uzun süreli teyakkuz hâlinin psikolojik etkilerine de değinen Olçar, “Bir uçak gemisinde yaklaşık 5 bin personel görev yapıyor. Açık denizde uzun süre tam teyakkuzda beklemek ciddi bir psikolojik yıpranmaya yol açar. Bu tür açıklamalar aynı zamanda kendi personeline verilen bir motivasyon mesajıdır” dedi.

ASIL HEDEF: ÇİN’İN ENERJİ DAMARLARI

İran’ın enerji kaynaklarının küresel güç dengelerindeki rolüne dikkat çeken Olçar, “Körfez bölgesindeki petrol ve doğalgaz Avrupa’yı beslerken, İran’ın enerji kaynakları ağırlıklı olarak Çin’e akıyor. ABD, Körfez’i güvence altına alırken aynı zamanda İran üzerinden Çin ve diğer hasım ülkelerin enerjiye erişimini kesmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Çin’in enerji bağımlılığına vurgu yapan Olçar, “Çin günlük enerji ihtiyacı çok yüksek olan bir ülke. Bu ihtiyacı yalnızca Rusya üzerinden karşılaması kolay değil. İran bu noktada kritik bir damar” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN ‘MALİYET’ HESABI VE STRATEJİK ÇELİŞKİ

Donald Trump’ın yaklaşımının ekonomik çıkar odaklı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Olçar, “Trump, girdiği her askerî sürecin maliyetini karşılayacak bir ekonomik getiri hedefler. İsrail bu maliyeti tek başına karşılayamaz. Ancak İran’daki bazı enerji tesislerinin yabancı yatırımlara açılması, bu maliyetin telafi edilmesini mümkün kılabilir” dedi.

Mevcut durumun ABD’nin resmî strateji belgeleriyle çeliştiğini belirten Olçar, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD’nin ulusal güvenlik strateji belgelerinde Orta Doğu’daki askerî varlığın azaltılacağı belirtilmişti. Ancak böylesi bir harekât ciddi bir maliyet demektir. Bu maliyetin karşılığı ise petrol ve doğalgazdır.”