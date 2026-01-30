Ana gündem tırmanan askeri gerilim: Başkan Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgede giderek tırmanan askeri gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel tansiyonun düşürülmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etmeye devam ederken Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasiyi çalıştırmaya başladı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından 27 Ocak'ta Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan'ın bu görüşmede İran'la üçlü bir görüşmede bir araya getirme teklifi yaptığı ortaya çıktı. Dünya basını da Washington-Tahran hattındaki gerilimde arabulucunun Türkiye olduğunu vurguluyor.