İletişim Başkanı Duran'dan "Kürtler hedef alınıyor" provokasyonlarına net mesaj

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı siyasi çevrelerin Suriye 'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiasının hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Duran paylaşımında "Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir." dedi. Bazı siyasi çevrelerin Suriye'de "Kürtler hedef alınıyor" iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE TERÖR YAPILARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Burhanettin Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız. Türkiye'nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye'nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz.

FİTNEYİ KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞANLARA İTİBAR ETMEYİN

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi:

"Suriye halkı barış istiyor, huzur istiyor; Arap'ıyla, Türkmen'iyle, Kürt'üyle, Nusayri'siyle kardeşçe yan yana yaşamak istiyor. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum. Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı, ayrışmayı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin.

Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşıyla birlikte yönünü kendisine dönmüş on milyonların da en güvenli sığınağıdır, yuvasıdır, güvencesidir." Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine zarar vermek isteyen, komşularımızla ve kardeşlerimizle aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.