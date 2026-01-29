Küresel dengelere Ankara damgası! Türkiye dünyanın yeni jeopolitik gücü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ankara’da Başkan Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin son yıllarda küresel ölçekte etkisini artırdığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı stratejisi kararlılıkla uygulanıyor. Türkiye, yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Bu başarılar bizi memnun ediyor” dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki liderin başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her alanda istikrarlı şekilde güçlendiğini vurguladı.

Son yıllarda iki ülke ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını ifade eden Mirziyoyev, Türkiye'nin desteğini her zaman güçlü biçimde hissettiklerini söyledi. Modern Türkiye'nin yalnızca Müslüman dünyasında değil, küresel ölçekte de etkisini giderek artırdığını belirten Mirziyoyev, "Türkiye Yüzyılı stratejik programı kararlılıkla hayata geçiriliyor. Resmi Ankara'nın sesi uluslararası arenada artık çok daha gür yankılanıyor. Türkiye, kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor" dedi.

YDSK kapsamında yapılan görüşmelerin son derece verimli geçtiğini dile getiren Mirziyoyev, İstanbul'da Özbek okulunun temelinin atılması ve Hatay'da inşa edilen Özbekistan Konutları Mahallesi'nin devir teslim törenlerinin, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve kalıcı adımlar olduğunu söyledi. "Kalpler bir olunca mesafeler kısalır" ifadesini kullanan Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan'ın ortak dile, ortak değerlere ve ortak hedeflere sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretin, iki ülke arasında imzalanan ebedi dostluk ve iş birliği anlaşmasının 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Mirziyoyev, 2016 yılından bu yana Başkan Erdoğan ile yürütülen yakın ve samimi iş birliğinin somut ve stratejik sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Eğitim, kültür, ekonomi, ticaret ve insani alanlarda yeni projeler üzerinde mutabakata varıldığını belirten Mirziyoyev, YDSK toplantılarının düzenli olarak yapılacağını, ortak komiteler ve mekanizmalar aracılığıyla iş birliğinin daha da derinleştirileceğini söyledi. İstanbul'da inşa edilecek 600 kişilik Özbek okulunun, iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını kaydetti.

Hatay'da depremzedeler için inşa edilen Özbekistan Mahallesi'ne de değinen Mirziyoyev, deprem sürecinde Türk halkıyla güçlü bir dayanışma sergilendiğini vurgulayarak, "Dost kara günde belli olur. Türk halkının yaşadığı acıyı kendi acımız bildik" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür eden Mirziyoyev, Erdoğan'ı Özbekistan'a davet etti ve Türk halkına barış, huzur ve refah temennisinde bulundu.