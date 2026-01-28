Kardeşlerin buluşma adresi Ankara: Özbekistan ile iş birliğinde yeni adım

Mirziyoyev'in ziyareti, yalnızca Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerini değil, tarih bağıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki dost ve kardeş ülkenin bölgesel ve küresel ölçekteki işbirliğini de güçlendirecek.

Başkan Erdoğan yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i konuk edecek (AA)

"ATA TOPRAKLARIMIZ"

Özbek Lider Mirziyoyev'in gelişi coşku ve heyecanla beklenirken, TBMM Özbekistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Özbekistan'ın 'ata topraklarımız' olduğunu ve bu kadim coğrafyadaki kardeşlerimizle bağımızın hiçbir zaman kesilmediğini vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı:

YENİ VİZYON

Kardeş diyar Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı yarın ülkemize geliyor. Görevim vesilesiyle Özbekistan'da yaptığım gözlemlerimden hareketle bir şeyi net söyleyebilirim: Bugünkü Özbekistan 10 yıl öncekinden tamamen fark ediyor. Sayın Mirziyoyev'in girişimleriyle başlatılan 'Yeni Özbekistan' vizyonu etkisini her yerde müşahede ediyorsunuz. Ortada büyük ve derin tarihî temeller üzerine yükselen bir ülke görürsünüz.

DÖNÜM NOKTASI: 2026 YILI

Sayın Mirziyoyev'in 26 Aralık 2025'teki Meclis konuşması, 2026'nın ülkede dönüm noktası olacağını, Yeni Özbekistan sürecinin ne kadar düzenli ve hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. İki yıl önce kabul edilen 'Özbekistan 2030' stratejisindeki '2030 yılına kadar GSYİH'de 160 milyar dolar' hedefine 2026 içinde kolayca ulaşılması, yeni hedefin de 240 milyar dolar olarak belirlenmesi söz konusu. Tüm bunlar, son yıllardaki ekonomik reformlar ve yatırımlar sayesinde mümkün oluyor.