Kardeşlerin buluşma adresi Ankara: Özbekistan ile iş birliğinde yeni adım
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in yarın Ankara’da iştirak edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 4. Toplantısı, Türkiye-Özbekistan hattında yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Ekonomi, eğitim ve yatırım başta olmak üzere birçok alanda somut iş birliklerinin ele alınacağı zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan TBMM Türkiye-Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, “Bu temaslar iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarın Türkiye'ye geliyor. Ankara, Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 4'üncü Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.
SIKI SIKIYA TARİHİ BAĞLARLA BAĞLIYIZ
Mirziyoyev'in ziyareti, yalnızca Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerini değil, tarih bağıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki dost ve kardeş ülkenin bölgesel ve küresel ölçekteki işbirliğini de güçlendirecek.
"ATA TOPRAKLARIMIZ"
Özbek Lider Mirziyoyev'in gelişi coşku ve heyecanla beklenirken, TBMM Özbekistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Özbekistan'ın 'ata topraklarımız' olduğunu ve bu kadim coğrafyadaki kardeşlerimizle bağımızın hiçbir zaman kesilmediğini vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı:
YENİ VİZYON
Kardeş diyar Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı yarın ülkemize geliyor. Görevim vesilesiyle Özbekistan'da yaptığım gözlemlerimden hareketle bir şeyi net söyleyebilirim: Bugünkü Özbekistan 10 yıl öncekinden tamamen fark ediyor. Sayın Mirziyoyev'in girişimleriyle başlatılan 'Yeni Özbekistan' vizyonu etkisini her yerde müşahede ediyorsunuz. Ortada büyük ve derin tarihî temeller üzerine yükselen bir ülke görürsünüz.
DÖNÜM NOKTASI: 2026 YILI
Sayın Mirziyoyev'in 26 Aralık 2025'teki Meclis konuşması, 2026'nın ülkede dönüm noktası olacağını, Yeni Özbekistan sürecinin ne kadar düzenli ve hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. İki yıl önce kabul edilen 'Özbekistan 2030' stratejisindeki '2030 yılına kadar GSYİH'de 160 milyar dolar' hedefine 2026 içinde kolayca ulaşılması, yeni hedefin de 240 milyar dolar olarak belirlenmesi söz konusu. Tüm bunlar, son yıllardaki ekonomik reformlar ve yatırımlar sayesinde mümkün oluyor.
GENÇLİKLE İNŞA EDİLİYOR
Sayın Mirziyoyev, Yeni Özbekistan'ı inşasında en çok gençliğe dayanıyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse daha önce kreş ve anaokullarında sadece yüzde 27 olan okullaşma oranı, yeni dönemde yüzde 78'i geçti. Yükseköğretimdeki okullaşma 2017'de yüzde 8 iken şu an yüzde 50'lere yaklaştı. 2026'da Yeni Özbekistan eğitim alanında da yeni bir aşamaya geçecek. Buna, Sayın Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti sırasında tanık olacağız. Yurtdışındaki ilk Özbek Okulu'nun temel atma törenine şahitlik edeceğiz.
ÜÇÜNCÜ AYDINLANMA'NIN AYAK SESİ
Nasıl ki 10. ve 11. yüzyıllarda Birinci Aydınlanma Dönemi, 15. yüzyılda İkinci Aydınlanma Dönemi yaşandıysa günümüz Özbekistan'ında da Üçüncü Aydınlanma'nın ayak sesleri geliyor. Bu vizyon her alanda derinlemesine ve zaman kaybetmeden yenilenmeyi, teknolojilere ayak uydurmayı, ekonomiyi kalkındırarak sıradan vatandaşın refahını artırmayı, tarihte olduğu gibi bilgi ve düşünceye dayalı bir medeniyet inşa etmeyi hedefliyor.
ÖZBEKİSTAN İSLAM MEDENİYETİ MERKEZİ AÇILACAK
2026'da Özbekistan'da yaşanacak bir diğer çok önemli gelişme ise Sayın Şevket Mirziyoyev'in iktidarının ilk yıllarında ortaya koyduğu Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'nin açılışı. Bu azametli mekânın dünyada eşi benzeri olmadığını söylemek abartı değildir. Bu yapının içinde, bizim de tarihimiz olan Özbekistan'ın binlerce yıllık geçmişi modern teknolojilerle yansıtılacak. Merkez kubbesinin tam altında dünyadaki en eski Kuran-ı Kerim'i olan Hz. Osman Mushaf'ı yer alacak. Geçen sene Sayın Mirziyoyev şunları söylemişti:
"Özbekistan'ın büyük bir tarihi var. Büyük atalarımızın ortaya koyduğu bilimsel ve kültürel miras, insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Bu merkezi ziyaret eden her misafir, böylesine büyük bir tarihe ve kültüre sahip Özbek halkına hürmet ederek ayrılacaktır."