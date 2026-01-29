(Foto: AA)

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çanyaka, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. Duruşmanın 1 ay sürmesi bekleniyor.

(Foto: AA)

DAVADA ÜÇÜNCÜ CELSE

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda görülen davada dün itibarıyla tutuklu sanıkların savunmalarına başlanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmalarını yapmış ve suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etmişti.

SAVUNMALAR DEVAM EDİYOR

Davanın üçüncü gününde savunmaların alınmasına devam ediyor. Tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve görevden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın savunması alınması bekleniyor.

MAHKEME BAŞKANINDAN "SES VE GÖRÜNTÜ" UYARISI

Mahkeme başkanı, savunma sırasında yaşanan hareketlilik nedeniyle sanıkların savunmasında kesilme yaşandığı, dikkatlerinin dağıldığını, kuyumcu hassasiyetiyle ilerledikleri duruşmada ses ve görüntü alınmaması ve düzenin bozulmaması için tekrardan bir uyarıda bulundu.

(Foto: AA)

"RIZA AKPOLAT'IN BİLGİSİ VARDI"

Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklu sanık Önder Gedik Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığına Mayıs 2024'te atandığını öncesinde Beşiktaş CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirterek "Hastanenin satışından maddi menfaat temin etmem mümkün değildir. Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi Beltaş'ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini ve bu satıştan Rıza Akpolat'ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi." dedi.

AKPOLAT SÜRECİN PARÇASI

Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Rıza Akpolat'ı aradığını belirten Önder Gedik, "Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi verilmişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir." dedi. İhale sürecini takip etmediğini, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını ifade eden Önder Gedik, "Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş'ın borcu için belediyeye aktarılmıştır." diyerek tahliyesini talep etti.

(Foto: AA)

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.