CHP'li belediyelerden suya fahiş tarife! 3 kat zamlı ücretlendirildiği ortaya çıktı

Su krizinin giderek derinleştiği kentlerde vatandaş çareyi tankerlerden taşıma su ile gündelik ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, bir skandal daha ortaya çıktı. İSKİ , ASKİ , İZSU gibi su ve kanalizasyon idarelerinin güncel su tarifesinin AK Partili belediyelere göre ortalama 3 kat daha fazla ücret ödediği tespit edildi.

Son aylarda Ankara, İzmir, Muğla gibi iller başta olmak üzere CHP'li belediyelerde yaşanan su kesintileri vatandaşları çileden çıkartmaya devam ediyor.

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre; listede en pahalı su CHP yönetimindeki Ankara'da 140,77 TL/m³, ardından İzmir 101,47 TL/m³, Mersin 97,53 TL/ m³ ve Bursa 96,51 TL/m³ ile yer alırken, en ucuz su ise AK Partili Erzurum'da 30,24 TL/m³ olarak belirlendi. Erzurum'u, Kayseri 36,88 TL /m³ ve Hatay 40,92 TL /m³ izliyor. Su fiyatlarının bu derece farklılaşması, yüksek faturalarla birlikte su kesintileri ve altyapı sorunları yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor.

FOTO: AA

FATURA KABARIK MUSLUKTAN SU AKMIYOR

CHP'li belediyelerin yönettiği bazı büyükşehirlerde yüksek su fiyatlarına rağmen sık sık kesintiler yaşanması da tepki çekiyor. Ankara'da 29 Eylül'de başlayan ve günlerce süren su kesintileri, başkentin birçok ilçesinde hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Ankara'da ASKİ'nin "Onarım tamamlandı" açıklamasına rağmen Kesikköprü hattında yenilenen çelik borunun yeniden patlaması, Ankara'yı tekrar susuz bıraktı.



FOTO: AA

1990'LI YILLARA GERİ DÖNÜLDÜ

Su tankerleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kaldı. Benzer bir tablo İzmir'de de yaşanıyor. 13 ilçede dönüşümlü olarak uygulanan su kesintileri, yeni planlamayla neredeyse her gün uygulanır hale geldi. Bursa'da da dönemsel su kesintilerinin devam ettiği belirtiliyor.