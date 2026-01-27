CANLI YAYIN

Çarpıcı iddia! YPG elebaşı Abdi Şam'da Şara ile görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye'de terör örgütü YPG'nin elebaşı Abdi'nin Şam'da olduğu ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğü iddia edildi.

Suriye'de terör örgütü SDG'nin Şam'a entegre olması konusunda müzakereler tartışmalara yol açmış ve teröristler pek çok kez ateşke ihlalleri gerçekleştirmişti.

Son olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Yerel kaynakların aktardığına göre Mazlum Abdi Şam'da Şara ile görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

