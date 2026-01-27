Çarpıcı iddia! YPG elebaşı Abdi Şam'da Şara ile görüştü

Suriye'de terör örgütü YPG'nin elebaşı Abdi'nin Şam'da olduğu ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğü iddia edildi.

Suriye'de terör örgütü SDG'nin Şam'a entegre olması konusunda müzakereler tartışmalara yol açmış ve teröristler pek çok kez ateşke ihlalleri gerçekleştirmişti.

Son olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Yerel kaynakların aktardığına göre Mazlum Abdi Şam'da Şara ile görüştü.

Ayrıntılar geliyor...