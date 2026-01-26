Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Sütte leke var, onda yok" çıkışı, parti tabanında ters tepti. Yerelden yükselen "İmamoğlu’nun davaları partinin sırtına yük oluyor" eleştirilerinin il başkanları tarafından merkeze iletilmediği iddiası, parti içindeki bıkkınlığı ve krizi derinleştiriyor.
Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir" şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.
TEPKİLERİ GİZLİYORLAR
Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi.
Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor.
MUHALİFLER RAHATSIZ
İmamoğlu politikasına en sert tepkinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten geldiği öğrenildi. Ayrıca, Özel'in gölge kabineyle bir toplatı gerçekleştirdiği söz konusu toplantının bugün de devam edeceği öğrenildi.