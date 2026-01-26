CANLI YAYIN

Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Sütte leke var, onda yok" çıkışı, parti tabanında ters tepti. Yerelden yükselen "İmamoğlu’nun davaları partinin sırtına yük oluyor" eleştirilerinin il başkanları tarafından merkeze iletilmediği iddiası, parti içindeki bıkkınlığı ve krizi derinleştiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her koşulda savunmaya çalışmasına, parti tabanından eleştiriler arttı. Edinilen bilgilere göre, son aylarda gerçekleştirilen parti içi yerel görüşmelerde söz konusu rahatsızlıklar il başkanlarına sık sık iletiliyor.

Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir" şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.

Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor

TEPKİLERİ GİZLİYORLAR

Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi.

Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor.

Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor

MUHALİFLER RAHATSIZ

İmamoğlu politikasına en sert tepkinin Kılıçdaroğlu'na yakın ekipten geldiği öğrenildi. Ayrıca, Özel'in gölge kabineyle bir toplatı gerçekleştirdiği söz konusu toplantının bugün de devam edeceği öğrenildi.

Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor

VEKİL KRİZİ AKILLARDA

Sabah'ın haberine göre; Özel ve kurmaylarının, yolsuzluk iddialarının merkezinde olan tüm CHP'li isimlere kalkan olmaya çalışması, partili vekillerin de tepkisine sebep olmuştu.

Özgür Özel’in "lekesiz" ilan ettiği İmamoğlu’na örgütten tepki yağıyor

Özgür Özel'e mektup yazan 10 vekil, "Yolsuzlardan arının" çağrısı yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu da hemen ardından yayımladığı video ile bu çağrıya destek vermişti.

Sonraki süreçte 16 eski vekil de benzer bir bildiri yayımlayarak partinin söz konusu şüphelilerden arınması gerektiğini savunmuştu.

İBBde gölge yönetim dönemiİBBde gölge yönetim dönemi İBB'DE GÖLGE YÖNETİM DÖNEMİ
CHPde bitmeyen EKOsistemCHPde bitmeyen EKOsistem CHP'DE BİTMEYEN EKOSİSTEM

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın