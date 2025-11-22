Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’nu CHP’den atın mesajı! A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

70 MİLYAR LİRALIK KREDİ TALEBİ

CHP ve İBB'de ortaya çıkan usulsüzlüklere değinerek "Niye bu noktaya geldi?" sorusuna yanıt veren Gazeteci Mahmut Övür, konuşmasına devam ederek şu ifadeleri kullandı:

Şu anda dışarıdan kredi alıyorlar, 70 milyar Türk lirası kadar. Gerekçe işte raylı sistem yapmak üzere. Başka gerekçeler de sunmuşlardır illaki. Bunun 20 milyar Türk lirasını yurt dışında başka hesaplara aktarıyorlar derhal. Söylesenize şunlara: hangi hesaplara aktardınız? Biraz önce dedim ya, bu casusluk davası, işte bu yolsuzluk hikayesi. Bunların hepsi iç içe geçmiş durumda.

"O KREDİLERİ HALA ÖDÜYOR OLABİLİRİZ"

O yüzden bu 20 milyar Türk lirasının hesabını sormak lazım. 14.5 milyar lirasını işte az önce söylediğim 10 tane iştirakçi var dedim ya altı örgüt, onlara aktarıyorlar. 6.4 milyar lirasını da o yedi tane kişi vardı ya, onlara aktarıyorlar. Yani dışarıdan siz kredi alıyorsunuz. Biz hala o krediyi ödüyor olabiliriz şu anda. Muhtemelen de ödüyoruz.

70 milyar lira şu anda ciddi bir para. 2, 31 milyar Türk lirası kaçak hafriyattan kazanılan para. Kaçak hafriyattan, bunun da kamuya zararı 81 milyar lira. Neden? Çünkü çevreye verdiği zarar artı maden sahalarına verdiği zarardan ötürü. Yani bir para var ortada, o 3-4 kat kamuya zarar veriyor. Sadece kendi miktarı kadar olan zarar değil.