Başkan Erdoğan'dan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'ya davet! Türkiye’yi ziyaret edecek

Ziyaretin en önemli aşaması, 27 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmeler olacak. Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle masaya yatırılacağı zirvede, iki ülke arasındaki iş birliğini stratejik bir seviyeye taşıyacak yeni anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın davetlisi olarak 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu

SAVUNMA VE EKONOMİ MASADA

Cumhurbaşkanı Tinubu'nun programı sadece resmi temaslarla sınırlı kalmayacak. Ziyaret marjında şu iki kritik başlık öne çıkıyor:

Savunma Sanayii Toplantısı: Türkiye'nin son yıllarda Afrika pazarında yükselen savunma gücü, Nijerya heyeti ile yapılacak özel bir toplantıda ele alınacak.

İş Dünyası ile Yuvarlak Masa: Tinubu, Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını ve ticaret hacmini artırma yollarını değerlendirecek.

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

Resmi görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Özellikle Afrika Kıtası'ndaki güvenlik ve istikrar konularının ajandanın üst sıralarında yer alacağı tahmin ediliyor.