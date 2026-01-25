Çocuklar suça değil geleceğe emanet! AK Parti'den kritik adım
Çete kıskacındaki çocuklar ve artan akran şiddetine karşı AK Parti’den dev hamle. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışma, sadece çocukları değil, aileleri de bilimsel bir kalkanla koruma altına alıyor.
Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın akran cinayetine kurban gitmesi milyonların yüreğine yaktı. Son dönemde suç örgütlerinin ağına düşen çocukların sayısının artması da hükümeti bu konuda harekete geçirdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlar ve AK Parti sorunun çözümü için iki ayaklı bir çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın bir ayağı suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılması olacak. Yargı paketlerindeki bu yönde bazı maddeler revize edilecek. İkinci ayak ise rehabilitasyon ve ebeveynlere yönelik adımlar olacak. Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor burada da yol gösterici olacak.
CEZA TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL
Sabah'ın haberine göre; Yapılan çalışmalar suça sürüklenen çocukların büyük çoğunluğunun boşanmış, anne ya da babası cezaevinde bulunan çocuklardan oluştuğunu ortaya koyuyor.