Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Mumcu paylaşımıyla CHP'ye rüşvet iması: Teslim alınmış siyasetçiler

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Mumcu'yu andığı mesajında Mumcu'nun "Hangi iktidar rüşvet yoluyla bir kısım siyasetçileri teslim almışsa..." dizelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu vurguyla aslında değişim sürecinde yaşanan kurultay tartışmalarına doğrudan atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, kurultayda delegelerin "ikna edildiği" yönündeki eski iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

"RÜŞVETLE TESLİM ALINAN SİYASETÇİLER" VURGUSU

Kılıçdaroğlu, ölümünün 33. yılında andığı Uğur Mumcu'yla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Terör örgütlerinin, uyuşturucu çetelerinin, milletin kanını emen baronların, rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçilerin ve bürokratların hedefinde mesleğini korkusuzca yerine getirmiş bir gazeteciydi. Halkın haber alma özgürlüğüne sonuna kadar bağlı kaldı ve bunun bedelini de canıyla ödedi. Gazetecilik mesleğinin yüz akı merhum Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 33. yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

Mesajda yer alan "rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçiler" ifadesi, CHP'de son dönemde gündemden düşmeyen İBB merkezli yolsuzluk iddiaları na yapılan atıf olarak yorumlandı.