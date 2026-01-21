Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Gözaltına alınan 1 isim tutuklandı: 3 şüpheliye adli kontrol

Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu kullanımı, bulundurma ve fuhuş bağlantılı iddialar nedeniyle cemiyet, iş ve magazin dünyasının tanınmış isimleri uyuşturucu testinden geçti. Son olarak yürütülen dün (20 Ocak) düzenlenen yeni operasyonda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu olan Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve tekstilci Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı.

(Foto: ahaber.com.tr)

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİLER

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüpheliler uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.

Abdullah Gençal (Foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut'un Adli Tıpta'ki işlemleri tamamlandı. Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

7 ŞÜPHELİDEN 3'Ü FİRARİ

Soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. İstanbul'daki baskınlarda 4 isim yakalanırken, hakkında karar bulunan diğer 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüpheliler için uluslararası düzeyde yakalama çalışmaları başlatıldı.

ÜMİT KARAN DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda aralarında eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanmıştı. Dokuz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.