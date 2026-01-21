Başkan Erdoğan: Bayrağa uzanan ellerden hesap soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, bayrağımıza yapılan saygısızlığa yönelik açıklamada bulunurken olayı gerçekleştiren kirli ellerden hesabını soracaklarının altını çizdi. Suriye'de SDG'nin sürekli olarak zamana oynadığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin asla ayrılıkçı yapılara izin vermeyeceklerini ifade etti. CHP'ye de önemli eleştirilerde bulunan Başkan Erdoğan "Seçim dönemlerinde halkçı, göreve gelince rantçı oluyorlar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. ERDOĞAN: BAYRAĞA UZANAN ELLERDEN HESAP SORACAĞIZ İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları: "MUHALEFET ULAŞILMAZ TAVIR İÇİNDE" Aziz milletim, değerli milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler; sizi en kalbi duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. AK Parti hareketinin fedakâr neferlerini bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum. Grup toplantımızın milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızı farklı mecralar üzerinden takip eden, ekranları heyecanlandıran bu heyecanımızı paylaşan tüm yol arkadaşlarımıza buradan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Katılımlarıyla grup toplantımızı onurlandıran kıymetli misafirlerimize "Hoş geldiniz, safalar getirdiniz" diyorum. Sevdanız için, vefanız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin şu samimiyeti, şu coşkusu 86 milyonun umutlarını çoğalttığı gibi bizim de heyecanımızı, şevkimizi ve azmimizi artırıyor. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin, millete hizmet yolculuğumuzda bizlere güç ve kuvvet versin, bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum. Değerli arkadaşlarım, konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum: Meclis çalışmalarımız oldukça yoğun bir tempoda devam ediyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz, Meclis İç Tüzüğü ile bağdaşmayan tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu bir şekilde hareket ediyor, milletimize karşı sorumluluklarımızı layıkıyla ifa etmeye çalışıyoruz.

"CHP JET SOSYETESİNİN EMEKLİLERİMİZLE İLGİLİ BİR DERDİ YOK" CHP jet sosyetesi'nin ne milletle, ne devletle ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği bizim gibi milletimiz de biliyor. Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin; kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların, yolsuzluk, iş bilmezlik ve israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor. Aynı şekilde milletimiz, bizim samimiyetimizi, bizim hüsnüniyetimizi, kendisi için elimizden geleni yaptığımızı da gayet iyi biliyor. Şimdi değerli kardeşlerim, malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3.319 lira artışla 20.000 liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak. Yine Kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı; yani en düşük emekli aylığı alan bir vatandaşımız asgari ücretin sadece üçte biri kadar aylık alabiliyordu. Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 70'ini aşmıştır. "EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI SIKINTILARIN HEPSİNİN FARKINDAYIZ" Bakınız, 2002 Kasım'ında 6,5 milyon olan emekli sayımız, yaklaşık üç kat artışla 17 milyona çıkmasına rağmen bu adımları attık, bu oranlara ulaştık. Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük, tüm talepleri karşıladık iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Nitekim bugünlerde kuraları çekilen 500 bin sosyal konut hamlesi gibi projelerimizde konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bir defa şunu tüm emeklilerimizin bilmesini canıgönülden arzu ediyorum: Ömürlerinin önemli bir kısmını ülkelerine hizmetle geçirmiş emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her türlü hizmete ve hürmete ziyadesiyle layıktır. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine ve şikâyetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık; tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bütçe imkânlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık, Türkiye kalkındıkça bundan emeklilerimizin de faydalanmasını sağladık. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyette davranmaya devam edeceğiz; deprem harcamalarımız azaldıkça elimizde daha fazla kaynak olacak. Türk ekonomisi hedeflerimize uygun büyüdükçe ortaya çıkan ilave katma değerden herkes istifade edecek.