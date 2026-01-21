İstanbullunun kullanımına kapatılan köşkler Dilek İmamoğlu'na tahsis edildi
İBB’ye ait olan ve halkın kullanımına kapatılan köşklerin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile yakın çevresinin yaptığı gizli buluşmalara tahsis edildi. Bu toplantıların tüm giderlerinin ise belediye bütçesinden karşılandığı belirtiliyor.
Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, halka kapatılan Emirgan'daki köşkleri kullanmaya devam ediyor.
ÖZEL OLARAK TAHSİS EDİLDİ
Ekrem İmamoğlu, 2019'da Emirgan'da bulunan ve halka açık olan Beyaz Köşk'ü kendisine çalışma ofisi yaptı. Daha sonra Pembe Köşk'ü de eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis etti. Ancak Dilek İmamoğlu Beyaz Köşk'ü de istiyordu ve aldı.
BEYAZ KÖŞK'TE PARTİLER DÜZENLENDİ
Takvim'in iddiasına göre Dilek İmamoğlu, eşi tutuklandıktan sonra Beyaz Köşk'te parti ve toplantılar düzenledi. Bu partilerde cep telefonu yasağı da uygulandı.
İKRAMLIK ÖZEL ŞARAPLARIN BÜTÇESİ İBB'DEN
Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden edinilen bilgilere göre toplantılara katılanlar gizli tutulurken, tüm harcamalar İBB bütçesinden karşılandı. Yurt dışından getirilen ve partilerde ikram edilen özel şaraplar, Ali Nuhoğlu'nun 'hediye ettiği' villadan Beyaz Köşk'e götürüldü.