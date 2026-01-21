Esenler'de otoparka giren İETT'nin o anları kamerada: Altında kalmaktan son anda kurtuldu

Esenler’de kontrolden çıkan İETT otobüsü, Uludağ Caddesi’nde yol kenarındaki otopark ve oto yıkamaya girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uludağ Caddesi'nde dün İETT otobüsünün seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarında otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren işletmeye girdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Yaşanan kaza sonrası çok sayıda araçta hasar meydana geldi (DHA)

SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen bir kişinin otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler'de yol kenarındaki otoparka girmiş, otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ile elektrik trafosu ve direğinde hasar meydana gelmişti.