Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı! Ortalık savaş alanına döndü | A Haber olay yerinde

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki bir otoparka dalarak park halindeki araçları altına aldı. Çok sayıda aracın hasar gördüğü ve elektrik direğinin devrildiği kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları ise A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, olay yerinden aktardı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, Esenler'den korkunç bir kaza haberi geldi. İkitelli Garajı - Taksim hattında çalışan bir İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otopark alanına girdi.

(Foto: AA)

Kazanın şiddetiyle park halindeki otomobillerin üst üste çıktığı görülürken, çevre sakinleri büyük panik yaşadı.

"GÖRÜNTÜLER KAZANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Olay yerindeki son durumu ve ilk bilgileri aktaran A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Şu an için görüntüler gerçekten kazanın büyük olduğunu gösteriyor. Kontrolden çıkan bir İETT otobüsünün otoparka daldığı ve bazı araçlara da zarar verdiğiyle ilgili görüntüler var" sözleriyle hasarın boyutuna dikkat çekti.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Otobüsün ön kısmının tamamen parçalandığını ve camlarının buzlandığını belirten Almaçayır, "Elektrik direğini de devirecek şekilde bir hızla o bölgede kaza yapmış görünüyor. Hem ön tarafı tamamen parçalanmış hem de hasar verdiği araçlar var" ifadelerini kullandı.

YARALI VE CAN KAYBI VAR MI?

Kazanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemlerin alındığını belirten Ramazan Almaçayır, "İçerisinde yolcu olup olmadığıyla ilgili şu an için net bir bilgi yok ama umarız herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yoktur. Görüntülerde araçların üst üste çıktığı, çarpmanın etkisiyle büyük bir tahribat oluştuğu görülüyor" ifadelerini kullandı.

A HABER OLAY YERİNDE

Olay yerinde detayları aktaran A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, ise "Otobüs virajı alamayıp kontrolü kaybettikten sonra çok sayıda aracın park halinde olduğu bir otoparka üstten daldı ve kaldırıma da zarar verdi" sözleriyle olay anını aktardı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: ARAÇLAR HURDAYA ÇIKTI

Kazanın şiddetiyle otoparkta bulunan araçlar üst üste binerken, otobüsün ön panelinde ve camlarında ağır hasar oluştuğu görüldü. Otobüsün otoparka girdiği noktada bir elektrik direği ile trafik lambasının devrildiği, elektrik şalter panosunun da ciddi zarar gördüğü tespit edildi.

Muhabir Vural, "Otoparkın otoyıkama alanına doğru düşen otobüsün altında şu an üç araç var ve bu araçlar hasar görmüş durumda. Otobüs, kod farkı nedeniyle yan şekilde askıda duruyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca otobüsün arka lastiklerinin de çarpmanın etkisiyle parçalandığı ve şaftın kaldırım üzerinde asılı kaldığı gözlemlendi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR: İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol yardım araçları, askıda kalan otobüsü kurtarmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ise olası bir yangın veya elektrik kaçağı riskine karşı bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Can Okanar'ın sunduğu bültende aktarılan bilgilere göre, kazada herhangi bir ölüm haberi gelmezken yaralı durumuyla ilgili araştırmaların devam ettiği belirtildi. Ahmet Nazif Vural, "Kaldırımda kimsenin olmaması oldukça büyük bir şans. Ekipler şu an elektrikle ilgili bir problem yaşanmaması için emniyet tedbirlerini sürdürüyor" sözlerini kullandı.