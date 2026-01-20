Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! 7 isme gözaltı kararı | Listede Bilal Hancı da var

Bilal Hancı (Foto: ahaber.com.tr)

7 İSME GÖZALTI KARARI

Soruşturm kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği listede ise İbrahim Barut, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı'nın olduğu öğrenildi.

Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut

Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

ÜSTÜNDAĞ'IN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Emniyete götürülen Üstündağ'ın işlemleri devam ediyor. Üstündağ'ın saç ve kan örneği için Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi bekleniyor.

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.