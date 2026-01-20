Suriye'ye ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: Bakan Tunç Açıkladı

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin provokatif içerikli halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan paylaşımlara resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz.

PROVOTATİF PAYLAŞIMLARA RESEN SORUŞTURMA

Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır.

Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.