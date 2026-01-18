Fırat Barajı Suriye ordusunun kontrolünde! A Haber stratejik öneme sahip o barajı görüntüledi
Suriye'de operasyonlar ile terör örgütlerinin bölgedeki kaybı devam ederken Suriye ordusu stratejik öneme sahip Rakka’nın Tabka ilçesini terör örgütü YPG/SDG’den alarak bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Bölgedeki temizlik sürerken A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Tabka'daki Fırat Barajı'nı görüntüledi.
Rakka'nın Tabka ilçesinde terör örgütü YPG/SDG'den kontrolü ele alan Suriye ordusu, Fırat'ın doğusunda da terör mevzilerine yönelik ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye ordusu Rakka kırsalındaki Tabka şehrinin PKK milislerini tamamen temizledi ve şehir Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, askeri birliklerin devam eden ilerleyişi kapsamında Suriye ordusunun ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı'nın kontrolünü de ele geçirdiğini aktardı. Suriye ordusu, İlçede kontrolün sağlanmasının ardından Suriye askerleri, güvenlik önlemleri aldı.
Bölgeden anbean gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Tabka'daki Fırat Barajı'nı görüntüledi.
KRİTİK BARAJIN KONTROLÜ SURİYE ORDUSUNDA
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:
Burası Tabka Barajı. A Haber ekibi olarak haber nöbetimizi sıcak noktada sürdürmeye devam ediyoruz. Tabka Barajı'nın hemen karşısında yer alan Rakka'nın kırsal noktalarındaki terör hedeflerini Suriye ordusu vurmaya devam ederken, bir taraftan da teröristler Tabka Barajı'na saldırmaya çalışıyor. İşte bu saldırı girişimleri de Suriye ordusu tarafından bertaraf ediliyor.
Tabka'da yoğun çatışmalar yaşandı. Ardından da teröristler bu noktadan kaçarak gittiler ve şu an karşı noktada... Yani barajın diğer tarafı, köprünün diğer tarafındaki kırsal noktada, Rakka kırsalında da terör hedefleri vuruluyor. Vurulan hedeflerden de dumanlar yükseliyor. Suriye ordusu YPG'yi Tabka Barajı'ndan da, Tabka'dan da süpürüp attı.
ARTIK HALEP'İN SUYU KESİLMEYECEK
Şu an burada artık Suriye ordusunun kontrolünde... İşte barajı ekranlarınıza getiriyoruz ve bu barajda su hatları bulunuyor. Bu su boru hatlarından Halep'in suyu başta olmak üzere kentlerin suyu kesiliyordu teröristler tarafından. Bunu kendilerinde koz olarak görüyorlardı. İşte o kozlarını da artık kaybettiler. YPG'li teröristler bu noktadan da çekildi. Barajın kontrolü Suriye ordusu ve Suriye hükümetine geçti ve buraya da hemen bir müdür tayin edildi. Artık buradaki faaliyetler, çalışmalar yürütülecek ve Halep'in suyu artık kesilmeyecek teröristler tarafından.
Elektrik enerjisi burada üretiliyor, santraller bulunuyor. Buradan üretilecek elektrikle de birçok kente elektrik sağlanacak elbette ki. Bu da yine Suriyeli vatandaşların kullanımına tahsis edilecek. YPG'li teröristler tarafından da kaçarken birçok boru hattına da zarar verildi. Onların da onarım çalışmaları yapılacak.
Karşı noktada bulunan terör hedeflerinden zaman zaman dumanlar yükseliyor ve o noktalara obüs atışları yapılıyor. Yine topçu atışları yapılıyor. Fırat'ın doğu kısmında kalan Rakka kırsalındaki terör hedeflerine yönelik de operasyon sürüyor. Özellikle Deyrizor'da çatışmalar yaşanmıştı. Deyrizor'da YPG'den tamamen arındırıldı ve temizlendi. Rakka'ya üç ayrı koldan Suriye ordusu ilerlemeye devam ediyor.
TABKA'DA HALK SEVİNÇ KUTLAMASI YAPIYOR
Ve diğer yandan da aşiretler de bu operasyonlara destek vermeye başladı ve seferberlik ilan edip çağrılarda bulundular. Özellikle aşiretlerin baskısı ve çatışmaya katılması YPG'de daha hızlı bir çözülme süreci gerçekleştirdi ve YPG'yi daha fazla yıprattı. Şu anda Suriye ordusu bulunduğumuz noktanın kontrolünü sağlamış durumda. Tabka'da şehir merkezinde sevinç gösterileri yapılıyor. Diğer noktalarda tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor, patlayıcılar imha ediliyor.
TERÖRİSTLER BARAJDAKİ BOY HATLARINI HEDEF ALDILAR
Bulunduğumuz noktada, Tabka Barajı'nda ise iç güvenlik güçleri görevlerini ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Diğer yandan da Suriye ordusu Rakka kırsalında bulunan terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor ve üç ayrı koldan Rakka'ya doğru ilerleme devam ediyor. Operasyon hala bitmiş, tamamlanmış değil. Çünkü teröristler de saldırmayı sürdürüyor. Özellikle bu saldırıların büyük bir çoğunluğu kamikaze dronlarla gerçekleştiriliyor. Teröristler tarafından yapılan saldırılar ve birçoğu da bertaraf edildi ama baraja dahi saldırmaya çalıştı teröristler. Buralara da saldırdılar. Özellikle boru hatlarına saldırdılar.
İŞTE YPG'NİN ELİNNEN KURTARILAN BARAJ
Tabka'daki Fırat Barajı'ndayız. Elbette ki bu noktadaki barajda hem elektrik santrali bulunuyor hem de YPG'li teröristlerin yıllarca işgal ettiği bu barajda özellikle birçok önemli kente, başta Halep olmak üzere su sağlayan barajın olduğu nokta. Tabii Halep'in suyunu YPG'li teröristler işte bu noktadan kesiyorlardı ve Suriye'yi susuz bırakmaya devam ediyorlardı. Burası YPG'nin elinde olduğu için de Suriye ordusu özellikle bundan dolayı, Suriye hükümeti bundan dolayı sıkıntılar yaşıyordu. İşte YPG'nin elinden kurtarılan barajı ekranlarınıza taşıyoruz.
Sol tarafta yine bir liman bulunuyor barajın hemen sol tarafında. İşte elektrik santrallerini görüyorsunuz, elektrik hatları yukarıda ve barajdan üretilen o elektrik de artık Suriye hükümeti tarafından vatandaşların kullanımına tahsis edilecek. Şu an barajın içerisine girdiğimizde de işte yönetim kısmı burası... Suriye hükümeti bu noktaya yeni bir müdür tayin etti, yeni bir atama gerçekleşti. Bugün itibariyle o da görevine başlayacak.
ARTIK SUSUZLUK SORUNU YOK
İşte baraj, işte burası Fırat Barajı ve Tabka'da bulunan bu Fırat Barajı birçok kente su takviyesi sağlıyor. Bu sular da burada özellikle YPG'li teröristler tarafından kesilerek susuz bırakılıyordu Suriye birçok kez özellikle... Ama artık bu sorunlar da yaşanmayacak. Çünkü burası da Suriye hükümetinin kontrolüne, Suriye ordusunun kontrolüne geçti.
Şu an ekranlarınıza getirdiğimiz Fırat Barajı'nda da artık YPG'li teröristler bulunmuyor. Tabka'dan dün akşam saatlerinde teröristler çekildiler. Birçoğu da etkisiz hale getirildi. Yoğun çatışmaların yaşandığı noktada burasıydı. Elbette ki buraya da saldırı düzenledi teröristler. Teröristler özellikle boru hatlarına zarar vermek için saldırılar düzenledi. Ama şu anda bulunduğumuz noktada, Tabka Barajı'nda da artık YPG varlığı tamamen sona erdi.
SİVİLLER YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ARAÇLARINI ELE GEÇİRİYOR
Bir taraftan Rakka'da çatışmalar devam ediyor. Deyrizor'da YPG'li teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Rakka'da siviller de özellikle bu çatışmalara dahil oldu. Bunu ifade edelim. Şu şekilde; siviller YPG'li teröristlerin araçlarını ele geçirmeye devam ediyor.
Bakın ileride patlamış bir su boru hattını göreceksiniz. İşte YPG'li teröristlerin patlattığı su borusu... Oradan da yine tazyikli su fışkırdığını ben bu noktadan görüyorum. O su borusunu da YPG'li teröristler patlattılar ve oralara da zarar verdiler. Bu boru hatlarına zarar vererek buradan kaçmaya çalıştı teröristler. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Gece boyunca çatışmalar devam etti Rakka'ya. Üç ayrı koldan Suriye ordusu ilerlemeye devam ederken, Rakka merkezinde de siviller YPG'li teröristlerin araçlarını ele geçirmeye ve özellikle o kontrol noktalarını ele geçirmeye başladılar.
Bir taraftan aşiretler de yine bu çatışmalara dahil oldu ve Deyrizor da YPG'den temizlendi. Bulunduğumuz nokta ise Tabka... Tapka'da da çok yoğun çatışmalar yaşandı. Birçok noktada o çatışmanın izlerini gördük. Şu anda Tapka'da bulunan Fırat Barajı'ndayız. Tapka Barajı burası ve işte bu barajdan da teröristler giden boru hatlarını kesiyordu, su hatlarına zarar veriyordu, özellikle kentleri susuz bırakmak için. Bunu elinde koz olarak görüyordu YPG'li teröristler. Artık o kozları da kalmadı. Burada tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçti ve iç güvenlik güçleri bu noktada baraj içerisinde, çevresinde arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Buradaki mühimmatlara el konuldu ve şu anda artık burası da Suriye ordusu tarafından kontrol ediliyor.
Tabii ki de teröristlerin zarar verdiği boru hatları onarılacak ve buradan elde edilen elektrikle su da artık Suriyeli sivillerin kullanımına tahsis edilecek. Artık teröre değil, buradaki kaynaklar vatandaşlara, Suriyelilere kullanılacak. Tapka Barajı'ndaydık, bulunduğumuz noktadaki son durumu da ekranlara getirdik diyelim, sözü tekrar merkeze bırakalım."
