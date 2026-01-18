Fırat Barajı Suriye ordusunun kontrolünde! A Haber stratejik öneme sahip o barajı görüntüledi

Elektrik enerjisi burada üretiliyor, santraller bulunuyor. Buradan üretilecek elektrikle de birçok kente elektrik sağlanacak elbette ki. Bu da yine Suriyeli vatandaşların kullanımına tahsis edilecek. YPG'li teröristler tarafından da kaçarken birçok boru hattına da zarar verildi. Onların da onarım çalışmaları yapılacak.

Karşı noktada bulunan terör hedeflerinden zaman zaman dumanlar yükseliyor ve o noktalara obüs atışları yapılıyor. Yine topçu atışları yapılıyor. Fırat'ın doğu kısmında kalan Rakka kırsalındaki terör hedeflerine yönelik de operasyon sürüyor. Özellikle Deyrizor'da çatışmalar yaşanmıştı. Deyrizor'da YPG'den tamamen arındırıldı ve temizlendi. Rakka'ya üç ayrı koldan Suriye ordusu ilerlemeye devam ediyor.