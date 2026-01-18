A Haber SDG’nin dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı kiliseyi görüntüledi

Terör örgütü YPG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kilise ve buraya bağlanan tüneller görüntülendi.

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri A Haber kamerasına yansıdı.

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG'den almıştı.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.