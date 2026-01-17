Yurt dışında yapılan operasyonda 5’i kırmızı listede olan 17 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 olmak üzere toplam 17 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE ORTAK OPERASYON

Yerlikaya, Almanya başta olmak üzere Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan ortak operasyonlar sonucunda firari şahısların yakalanarak ülkeye getirildiğini duyurdu.

EN FAZLA YAKALAMA ALMANYA'DA

Uluslararası seviyede aranan ve yakalanan isimler arasında uyuşturucu madde ticareti, çocuğun cinsel istismarı, kasten öldürme, bilişim yoluyla dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı ve nitelikli yağma gibi ağır suçlardan aranan şahıslar yer aldı. En fazla yakalama ise Almanya'da gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında;

Uyuşturucu madde ticareti,

Çocuğun cinsel istismarı,

Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs,

Bilişim sistemleriyle dolandırıcılık,

Göçmen kaçakçılığı ve yağma

suçlarından aranan şüpheliler farklı ülkelerde yakalandı.

Yakalanan şahıslar Türkiye'ye getirildi (X)

İADELERİ SAĞLANDI

Ulusal seviyede aranan 5 şüphelinin de Azerbaycan, Irak, İtalya, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Siber, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları birimlerinin koordinasyonunda yürütüldü.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Hangi bültenle aranırsa aransın; organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.