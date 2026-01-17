Jandarmadan CHP’lilerin saldırısına ilişkin açıklama

Geçtiğimiz gün İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma iptali davasının duruşması için hakim karşısına çıktı.

Silivri'de yapılan duruşma öncesinde CHP'liler yine çirkin provokasyona imza attı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyen CHP'liler, görev yapan Jandarmaya saldırıp küfürler yağdırdı.

JANDARMADAN CHP'LİLERİN SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Jandarma Komutanlığın NSosyal hesabından, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 4 No'lu duruşma salonunda 15 Ocak'ta gerçekleştirilen duruşma sırasında dışarıda kalan grup ile jandarma personeli arasında gerçekleşen olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grubun slogan atarak personele mukavemet ettiği, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı müdahale edildiği kaydedildi.

Mukavemetin şiddetlenmesi ve personele yönelik ağır hakaretler üzerine bir personelin gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili idari süreç başlatıldığı ifade edildi.