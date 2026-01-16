Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı!

16 Ocak 2026, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 20:27 Güncelleme: 16.01.2026 20:50
İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan şirket isimleri ise şu şekilde:
1-) Eyüpspor
2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
3-) Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD
6-) Easy Drive Filo AŞ
7-) Metal Oto Ticaret AŞ
8-) Metal Mimarlık AŞ
9-) Metal Havacılık AŞ.

Öte yandan futbolda bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız 29 Aralık'ta tutuklanmıştı.

