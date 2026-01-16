Bahçeli başkanlığında MHP MYK ve MDK toplandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 16:50
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle görüştü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı! İşte isim listesi
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2026 OBS giriş ve sonuç sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat
- e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme
- MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor
- Aşırı tuzlu çorbaya çözüm: İçine eklenen bir miktar sıvı tadı düzeltiyor
- Toprak altındaki tarih! 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı
- Yeni nesil tuşlu telefon tanıtıldı: Clicks Communicator geliyor
- Yumurta haşlamada yeni teknik! Kürdan yöntemi dağılmayı önlüyor
- Eklemleri korumanın gerçek yolu! Hareket etmek ilaçtan daha etkili çıktı
- NASA Ay rotasını paylaştı! Artemis II uçuşu şubatta yapılacak
- 16 Ocak Cuma hutbesi konusu: Din istismarına ve aşırılığa dikkat çekildi