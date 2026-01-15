Uyan İstanbullu! Senin hayatından gidiyor | AK Parti'den İBB'ye afişli eleştiri
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’daki kronik sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Senin hayatından gidiyor” adlı bir kampanya başlattı. Kampanyada, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet performansı eleştirilerek; toplu ulaşım aksaklıkları, trafik yoğunluğu, yarım kalan projeler, çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler, yüksek su faturaları ve art arda gelen zamlar öne çıkarıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İBB hakkında gerçekleri anlatmayı sürdüreceklerini ifade ederken "Hoplamayın, rahat olun. BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Megakent'in kronikleşen sorunlarını mercek altına alan "Senin hayatından gidiyor" isimli bir kampanya başlattı.
Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin etkisiz performansını hedef alan çalışmada, şehrin temel hizmet alanlarında bile geriye gittiği görsellere yer verildi.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorunları çözmek bir yana, mevcut problemleri daha da derinleştirirken İstanbul'da asılan bilboardlarda toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, kronik hale gelen trafik yoğunluğu, yarım bırakılan ya da atıl durumda kalan projeler, çalışmayan asansör ve yürüyen merdivenler, yüksek su faturaları ile peş peşe gelen zamlar öne çıkarıldı.
Ayrıca görsellerde kentte hizmet kalitesinin giderek düştüğü, buna karşılık belediyenin borç yükünün rekor seviyelere ulaştığı vurgulandı.
Sosyal medya paylaşımlarında İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlar başlıklar halinde sıralanırken, "Trafikte dünya birinciliği", "Rekor zamlar", "Artan borç" ve "Düşen hizmet kalitesi" ifadeleri dikkat çekti.
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar CHP'li İBB yönetimine sert eleştirilerde bulunurken şu ifadeleri kullandı:
"O KADAR AYYUKA ÇIKTI KILIFINA SIĞMIYOR"
"7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz. Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz. Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabiki devam edecek."
"TÜM TÜRKİYE'YE ANLATACAĞIZ"
"Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten."
"BECERİKSİZLİĞİNİZİ BİLMEK VATANDAŞLARIMIZIN HAKKI"
"Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı. Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz."
"HOPLAMAYIN RAHAT OLUN"
"Hoplamayın, rahat olun. BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ! İstanbul, Ankara ve İzmir Teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz."
KALDIRILACAK İDDİALARINA YALANLAMA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir İstanbul genelinde başlattıkları yeni bilboard çalışmalarıyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi. 'Senin hayatından gidiyor' mesajıyla düzenlenen bilboardların kaldırılacağı yönündeki iddialar Özdemir tarafından yalanlandı.
"TAMAMEN DEZENFORMASYONDUR"
Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:
"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan "kaldırılıyor" iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır."
