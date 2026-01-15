Mersin Limanı’nda uyuşturucu operasyonu! 298 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin Limanı'nda bu sabah düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kilo kokain ele geçirildi. Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."