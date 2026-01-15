Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerilim!

(Foto: DHA)

Davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanı Özgür Özel, İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, İBB başkan vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katıldı

(Foto: DHA)

Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.