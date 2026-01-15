CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerilim!

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görülecek. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, avukatları, diplomanın iptaline karşı 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

İstanbul Üniversitesi'nce İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava reddedildi. İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

Davacı İmamoğlu, duruşmaya ilk kez fiziki olarak katıldı ve sözlü itirazda bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkanı Özgür Özel, İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, İBB başkan vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu da katıldı

Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

