Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili yeni gelişme! Karakutu Londra'ya gönderildi

Ayrıca kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri, pilotlardan oluşan teknik bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Teknik uzmanlar da enkaz üzerindeki izleri ve elektromanyetik verileri değerlendirerek "havada müdahale" olasılığını da inceliyor.

Öte yandan başsavcılık, Libya makamlarına müzekkere yazarak, uçağın kiralandığı şirket ve kiralama sürecine dair bilgileri ve uçağın geçmişe dönük tüm periyodik bakım ve parça değişim kayıtları ile son teknik kontrollerini yapan kişilerin isim listesini talep etti.