Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili yeni gelişme! Karakutu Londra'ya gönderildi
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Ankara'da düşmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Savcılık talimatıyla muhafaza altına alınan ve kazanın en kritik delili sayılan karakutu, uçuş verilerinin ve ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla Londra'ya gönderildi. Öte yandan uçak kazasıyla ilgili olarak mürettebattan bir kişi sorguya alındı.
Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kazanın nedenini aydınlatmak için teknoloji, istihbarat ve diplomasi kanallarını içeren çok yönlü çalışma yürütülüyor.
KARAKUTU LONDRA'YA GÖNDERİLDİ!
Savcılık talimatıyla muhafaza altına alınan ve kazanın en kritik delili sayılan kara kutu, uçuş verilerinin ve ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla Londra'ya gönderildi.
Soruşturma kapsamında sadece kaza anı değil, personelin kaza öncesi süreci de titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda kazada hayatını kaybedenlerden alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan tetkiklerle DNA profillemesi yoluyla kimliklendirme işlemleri tamamlandı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ VEYA DIŞ İSTİHBARAT BAĞLANTISINA RASTLANMADI"
Heyeti Ankara'ya getiren, aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının da bulunduğu ve bir süre Ankara'da istihbari sorguya alınan mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat bağlantısına rastlanmadığı öğrenildi.
KAMERA KAYITLARINI TÜBİTAK İNCELİYOR
Soruşturmada, uçağın düşüş anına ilişkin kamera kayıtları da TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntüler üzerinde yapılacak kare kare incelemelerle, uçağın düşüş açısı, hızı ve havada herhangi bir patlama veya dış müdahale emaresi olup olmadığı araştırılacak.
TÜBİTAK uzmanlarının görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak hazırlayacağı rapor soruşturma dosyasına eklenecek.