Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Ümit Karan gözaltına alındı! Yarın adliyeye sevk edilecek

14 Ocak 2026, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
14.01.2026 20:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YARDIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK!

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karan, işlemleri için emniyete götürüldü. Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

