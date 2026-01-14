Başkan Erdoğan yasama ve yargı organları başkanları ile bir araya gelecek

Başkan Erdoğan, yasama ve yargı organları başkanları ile bu akşam düzenlenecek yemekte bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek akşam yemeğine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun katılması bekleniyor.