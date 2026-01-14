Bakan Güler Alman mevkidaşı ile bir araya geldi!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2026 22:04
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bakan Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı.