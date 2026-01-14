Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.01.2026 18:41 Güncelleme: 14.01.2026 18:53
Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda, 1,2 kilogram sentetik kannobinoid ile 122 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Keçiören İlçe Jandarma ekipleri, İ.Ç. isimli kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.
İ.Ç'nin evine düzenlenen operasyonda, 1,2 kilogram sentetik kannobinoid ile 122 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, İ.Ç. hakkında adli işlemlere başlandı.