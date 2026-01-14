Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Keçiören İlçe Jandarma ekipleri, İ.Ç. isimli kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.

İ.Ç'nin evine düzenlenen operasyonda, 1,2 kilogram sentetik kannobinoid ile 122 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, İ.Ç. hakkında adli işlemlere başlandı.