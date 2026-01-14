ABB'nin konser davasında tahliye olan 3 isme yakalama kararı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada, tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son celsede, tutuklu yargılanan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmişti.
İTİRAZ SONRASI YAKALAMA KARARI
İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.