İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton hap hammaddesi ele geçirildi

İzmir'de Jandarma tarafından düzenlenen büyük çaplı operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi. Söz konusu miktarla yaklaşık 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 TONUN ÜZERİNDE HAP YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, operasyonun Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin,

Uyuşturucu imalathanesi kurarak üretim ve ticaret yaptıkları ,

Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Jandarmanın sokak satıcılarından başlayarak imalathaneye kadar uzanan takibi sonucu gerçekleştirilen aramalarda:

1 adet uyuşturucu imalathanesi ,

6 adet uyuşturucu hap basım makinesi ,

1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucuyla mücadelenin torbacısından imalatçısına kadar kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bu illetten korumak için mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, başarılı operasyonda emeği geçen jandarma personelini ve koordinasyonda görev alan tüm birimleri tebrik etti.