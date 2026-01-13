İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe! Sıvı yağ ve mezuniyet kepi oyunu deşifre oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. "Orkinos" ve "Orkinos Bulut" operasyonlarıyla uluslararası baronların sinsi planlarını altüst eden İstanbul polisi, zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemlerini deşifre etti. Sıvı yağ kutularından mezuniyet keplerine, protein tozlarından hurma paketlerine kadar her yolu deneyen şebekeler, polisin "İstihbari Aklı"na takıldı. 13 günde 213 şüphelinin yakalandığı ve 41 ton uyuşturucunun ele geçirildiği dev operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek aktardı.

SIVI YAĞ GÖRÜNÜMLÜ METAMFETAMİN TUZAĞI

Uyuşturucu şebekelerinin sevkiyat yöntemlerindeki sinsi değişime dikkat çeken Mehmet Karataş, "İran'dan gelen ve her seferinde boş olduğu görülen bir kamyon İstanbul polisinin dikkatini çekti. Fiziksel ve teknik takip sonucu bu kamyondan bir ticari taksiye poşetlerin aktarıldığı tespit edildi. Operasyon yapıldığında sıvı yağ kutularıyla karşılaşıldı ancak hassas burunlu narkotik köpeği bu yağlara tepki verdi. Yapılan laboratuvar incelemesinde sıvı yağ görünümü verilmiş metamfetamin ele geçirildi." sözleriyle operasyonun başlangıcını anlattı. Abdurrahman Şimşek, "Bu sıvı madde özel prosedürlerle ayrıştırılarak binlerce kişiyi zehirleyecek uyuşturucu haplara dönüştürülüyor. Rengine kadar her şeyi özenle hazırlanmış, markete koysanız kimse fark etmez." ifadelerini kullandı.