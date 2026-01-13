İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe! Sıvı yağ ve mezuniyet kepi oyunu deşifre oldu
İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe… Sıvı yağdan mezuniyet kepine kadar akılalmaz yöntemler deşifre edildi. “Orkinos” ve “Orkinos Bulut” operasyonlarıyla 13 günde 213 şüpheli yakalanırken, 41 ton uyuşturucu ele geçirildi. Dev operasyonun çarpıcı detaylarını A Haber ekranlarında muhabir Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. "Orkinos" ve "Orkinos Bulut" operasyonlarıyla uluslararası baronların sinsi planlarını altüst eden İstanbul polisi, zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemlerini deşifre etti. Sıvı yağ kutularından mezuniyet keplerine, protein tozlarından hurma paketlerine kadar her yolu deneyen şebekeler, polisin "İstihbari Aklı"na takıldı. 13 günde 213 şüphelinin yakalandığı ve 41 ton uyuşturucunun ele geçirildiği dev operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek aktardı.
SIVI YAĞ GÖRÜNÜMLÜ METAMFETAMİN TUZAĞI
Uyuşturucu şebekelerinin sevkiyat yöntemlerindeki sinsi değişime dikkat çeken Mehmet Karataş, "İran'dan gelen ve her seferinde boş olduğu görülen bir kamyon İstanbul polisinin dikkatini çekti. Fiziksel ve teknik takip sonucu bu kamyondan bir ticari taksiye poşetlerin aktarıldığı tespit edildi. Operasyon yapıldığında sıvı yağ kutularıyla karşılaşıldı ancak hassas burunlu narkotik köpeği bu yağlara tepki verdi. Yapılan laboratuvar incelemesinde sıvı yağ görünümü verilmiş metamfetamin ele geçirildi." sözleriyle operasyonun başlangıcını anlattı. Abdurrahman Şimşek, "Bu sıvı madde özel prosedürlerle ayrıştırılarak binlerce kişiyi zehirleyecek uyuşturucu haplara dönüştürülüyor. Rengine kadar her şeyi özenle hazırlanmış, markete koysanız kimse fark etmez." ifadelerini kullandı.
MEZUNİYET KEPLERİNE GİZLENMİŞ 53 BİN HAP
Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerin bir bir çökertildiğini belirten Karataş, "Bir başka operasyonda ise Hatay üzerinden İstanbul'a, oradan da Arap Yarımadası'na gönderilmek istenen tekstil ürünleri takibe alındı. 'Mezuniyet Kepi' olarak beyan edilen kolilerin içinden tam 53 bin adet 'Captagon' uyuşturucu hap çıktı. Tekstil ürünü maskesi altında zehir sevk etmeye çalıştılar ama narkotik polisi bu oyunu da bozdu." açıklamasında bulundu.
ULUSLARARASI BARONLARA "ORKİNOS" DARBESİ
Dünya çapında ses getiren "Orkinos" operasyonlarının detaylarını paylaşan Abdurrahman Şimşek, "Türkiye, Avrupa'yı zehirleyen baronlara savaş açtı. Norveç'te Yavuz Kasap, İsveç'te İsmail Abdo gibi 'Baronların Baronu' diyebileceğimiz isimler İstanbul polisinin istihbari aklıyla köşeye sıkıştırıldı. Bu isimler eski dönemin Hüseyin Baybaşinleri, Örfi Çetinkayaları gibi büyük isimler. Orkinos-1 ve Orkinos-2 operasyonlarıyla toplamda 40 tonu aşkın uyuşturucu ve 30 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Bu sadece Türkiye değil, tüm Avrupa ve dünya için çok büyük bir başarıdır." sözleriyle vurguladı.
ÜRETİM TESİSİNE ŞOK BASKIN: 7 MAKİNE VE MİLYONLARCA HAP
İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen bir depoya bizzat İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği operasyon düzenlendi. Operasyonun boyutunu anlatan Mehmet Karataş, "Tam 7 ayrı sanayi tipi makineyle uyuşturucu hap üretiliyordu. Operasyonda 3,5 milyon adet hap ele geçirildi. Şebeke, uyuşturucunun kokusunu bastırmak için paketleri yeşil renkli yağlarla kaplıyordu. Hatta bir spor antrenörünün protein tozu kaplarında, bir doktor ve sevgilisinin ise kiraladıkları depoda uyuşturucu paketlerken yakalanması, tehlikenin ne kadar farklı kollara sızdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
2025 YILININ İLK 13 GÜNLÜK KORKUNÇ BİLANÇOSU
Yeni yılın ilk günlerinden itibaren narkotik ekiplerinin nefes kesen mesaisi rakamlara da yansıdı. Mehmet Karataş, "Sadece 2025 yılının ilk 13 gününde İstanbul'da yapılan operasyonlarda 231 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyondan fazla uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan 781 kilogram madde ele geçirildi. Bu süreçte uyuşturucu ticareti suçundan 213 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi." diyerek bilançoyu açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 13-16 Ocak aktüel kataloğu: Bu hafta raflara bebek ve çocuk ürünleri geliyor
- İnsanlar neden acı yemeyi sever? Bilim insanları açıkladı
- THY’den KKTC uçuşları için yeni kampanya: Biletler 1000 TL’den başlıyor
- Barajlarda son durum: İstanbul yüzde 22,9, Ankara ve Bursa kritik seviyede
- 2026 fitre ne kadar oldu? Diyanet’ten resmi açıklama geldi
- Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek! İşte fazileti ve yapılacak ibadetler
- Norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme takvimi: Atamalar bugün
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak takvimi belli oldu
- Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 27 il sarı kodda! İstanbul, Ankara
- MEB proje okulları ataması 2026: Başvuru tarihleri açıklandı
- Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede
- Eve örümcek girmesini engelleyen doğal yöntem: Kimyasal kullanmadan çözüm