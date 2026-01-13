Garandere zeytinyağında "polifenol" oyunu! Coğrafi işaret etiketiyle vatandaşı kandırdılar

Garandere'nin sahibi Cenk Altunbaş

"Her üründe bu kaliteyi yakalayabiliyor musunuz?" sorusuna Altunbaş, "Hayır, bunlar sınırlı olduğu için çok az çıkan ürünler. Diğerleri daha düşük oranlarda" dedi.

Dolayısıyla her üründe aynı kaliteyi yakalayamadıklarını açık açık ikrar etti.