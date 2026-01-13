Garandere zeytinyağında "polifenol" oyunu! Coğrafi işaret etiketiyle vatandaşı kandırdılar
Zeytinyağında “polifenol” üzerinden yürütülen pazarlama oyunu bir kez daha gün yüzüne çıktı. “Coğrafi işaret” etiketi arkasına sığınan bazı üreticilerin, ürünlerini “ultra yüksek polifenollü” iddiasıyla piyasaya sürmesine rağmen gerçek değerlerin bunun çok altında kaldığı belirlendi. Milas merkezli GARANDERE markasının, “Ultra yüksek 933 polifenollü” ifadesiyle pazarladığı zeytinyağında çarpıcı bir fark ortaya çıktı. Yarım litresi 2.980 TL’den satılan ürünün yapılan analizlerde polifenol değerinin 251 seviyesinde kaldığı tespit edildi.
Gıda ürünlerinde yapılan sahtecilik ve hileler, yalnızca tüketicinin cebini değil, doğrudan toplum sağlığını tehdit ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin 81 ildeki denetimleri hız kesmeden sürerken; denetimlerde en çok hilenin bal ve zeytinyağında olduğu görülüyor.
ZEYTİNYAĞINDA "POLİFENOL" OYUNU
Şifa deposu olarak bilinen zeytinyağında ise "polifenol" oyunu ile tüketici aldatılıyor.
Yağın kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri polifenol oranı. Polifenollü zeytinyağları zeytinde doğal olarak bulunan ve sağlık açısından önemli faydalar sunan bileşenlerini yüksek oranda bünyesinde barındırıyor. Ancak piyasada "yüksek polifenollü" etiketi ile ürün satan birtakım zeytinyağı üreticisi belirttikleri "polifenol" oranının yarısını bile yakalayamıyor.
Bu tutarsızlığın en somut örneği coğrafi işaretli Milas'ta faaliyet yürüten GARANDERE markasının zeytinyağlarında görüldü.
GARANDERE, yarım litresini 2.980 TL'den sattığı "Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı" ürününde 933 polifenol oranı vaat etti. Piyasadaki yüksek polifenollü yağlardan daha iyi bir ürün sattıklarını iddia edip "Ultra Yüksek Polifenollü" diye pazarlama stratejisi izledi.
POLİFENOL OYUNU BELGELENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda yapılan analizler ise 933 polifenol oranının yanına bile yaklaşamadı. "GARANDERE 933 Ultra Yüksek Polifenollü Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı" isimli ürünün polifenol oranı 251.76 mg/kg çıktı.
Zeytinyağdaki polifenol oyunu belgelendi. GARANDERE yetkilileri "erken hasat" gerekçesi sunsa da gönderilen ikinci parti ürünün de polifenol oranı 933'ü yakalayamadı.
"HER ÜRÜNDE AYNI KALİTEYİ YAKALAYAMIYORUZ" İTİRAFI
Takvim.com.tr'nin haberine göre Firma yetkilisi Cenk Altunbaş, "Sıkım aşamasından sonra biz Aydın'a analize gönderiyoruz, oradaki analiz sonucunda 933 değeri çıktı" savunması yaptı.
"Her üründe bu kaliteyi yakalayabiliyor musunuz?" sorusuna Altunbaş, "Hayır, bunlar sınırlı olduğu için çok az çıkan ürünler. Diğerleri daha düşük oranlarda" dedi.
Dolayısıyla her üründe aynı kaliteyi yakalayamadıklarını açık açık ikrar etti.
ANALİZ SONUÇLARI GARANDERE'Yİ YALANLADI!
Altunbaş, polifenol oranında çok fark olmayacağını iddia etti. Maksimum 50-60 puan düşme olacağını dile getirdi. "Bunlar (zeytinyağları) çok iyi ortamlarda saklanıyor" diye ekledi. Ancak bu iddia Bakanlık onaylı analiz testiyle çöktü. 933 polifenollü denilen yağ, 251 polifenol değeri yakaladı.
GARANDERE cephesi "kesinlikle polifenolde yarı yarıya düşüş olmaz" savunması yapsa da çıkan oran yarısını bile yakalayamadı. İlk başta "Her üründe aynı kaliteyi yakalayamıyoruz" şeklindeki ikrar, yerini inkara bıraktı.
ÜRÜN APAR TOPAR KALKTI
Analiz sonuçlarının Garandere'ye ulaşması sonrası firma yetkilileri, yüksek polifenol iddiası ile sattığı ürünü internet sitesinden kaldırmak zorunda kaldı. Ürün bilgileri apar topar silindi.
"GIDAYI SAHİP OLMADIĞI ÖZELLİKLERLE PAZARLAMAK YANILTICI"
Peki, yönetmelik ne diyor?
Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi "Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme" Yönetmeliğine göre;
Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunmak ve tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürüp belirli bileşenler ile besin öğelerinin varlığını özel olarak vurgulamak "YANILTICI" olarak değerlendiriliyor.
"COĞRAFİ İŞARET" MASKESİYLE SOYGUN MU?
Öte yandan "coğrafi işaret" sonrası Milas merkezli zeytinyağı işletmelerinin sayısı gözle görünür şekilde arttı. Coğrafi işaret alınmadan önce 10'u bulmayan Milas'taki zeytinyağı markası birden 60 bandını aştı.
POLİFENOLÜ DÜŞÜK YAĞLARI "ALTIN İKSİR" DİYE SATTILAR
"Her eve bir damla zeytinyağı" sloganıyla yola çıkan GARANDERE ise polifenol değeri düşük yağların yarım litresini 2.980 TL'den satıcıya sunuyor.
"Doğanın altın iksiri" gibi cezbedici cümleler ve "Heraklia Premium Series, 933 yüksek polifenol" etiketleriyle tüketiciyi aldatıyor.
Taklit, tağşiş ve hileli gıdayla hummalı bir şekilde mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın analiz sonuçlarıyla belgelenen "polifenol oyunu" sonrası nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.
