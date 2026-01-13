Cevdet Yılmaz’dan sanal bahis ve kumarla mücadele vurgusu!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında devreye alınan eylem planına dikkat çekti, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajı verdi...

"İZLEME TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas, konuyu sosyal yara olarak görüyor. Burada yapılması gereken her şeye güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Duyurduğumuz eylem planında her kurumla ilgili sorumluluklar var, bunlar takip ediliyor. İki ayda bir MASAK Başkanlığında izleme toplantısı yapılıyor, dört ayda bir de benim başkanlığımda izleme toplantısı yapılacak. Ocak ayı içinde ilk izleme toplantısını yapacağız, atılan adımları değerlendireceğiz. Eylem planının nasıl gittiğine bakacağız." dedi.

''CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI GEREKİYOR''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, o sunumun ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Meselenin arz ve talep kısımları olduğuna dikkat çeken Yılmaz, arz yönünden kolluğun güçlendirilmesi, caydırıcılığın artırılması, suçun önlenmesi için sanal medyada sitelerin kapatılması gibi hususların üzerine eğileceklerini ifade etti.

''PLANI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Yasa dışı bahis ve kumarın talep tarafında ise farkındalık ve iletişim öne çıkıyor. Cevdet Yılmaz, "İnsanların bağımlılıklara girmemesi için, eğitim, medya ve sivil toplumun harekete geçirilmesi gerekiyor. Ailelerin de bunu sahiplenmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin bu çerçevede sahada olacağını kaydeden Yılmaz, "Ortaya koyduğumuz bütüncül planı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yasa dışı bahis ve kumarda cezaların artırılması yönünde çalışmanın ise Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.