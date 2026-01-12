Uyuşturucu soruşturmasında 4 isme daha tutuklama talebi!
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda önemli gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Maslak Klein'a yapılan gece yarısı operasyonunun ardından gece kulübü işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdür Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nilüfer Batur Tokgöz ve tanınmış şarkıcı Selen Görgüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimlik önüne çıkarıldı.
