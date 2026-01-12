Hız sınırını aşanın ehliyeti geri alınacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, en düşük emekli maaşının 20 bin lira çıkarılmasını içeren torba kanun teklifi ve trafik kanunundaki değişiklikleri görüşmek üzere bu hafta yoğun gündemle toplanıyor.

Sabah'ın haberine göre, haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

İlk 6 maddesi kabul edilen teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.