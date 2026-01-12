12 Ocak 2026, Pazartesi
Hız sınırını aşanın ehliyeti geri alınacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2026 10:44 Güncelleme: 12.01.2026 10:59
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bu hafta emekli maaşlarının 20 bin liraya yükseltilmesi ve trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler görüşülecek. Düzenlemede yerleşim yerlerinde hız sınırını aşanların ehliyetine el konulması maddeleri de bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, en düşük emekli maaşının 20 bin lira çıkarılmasını içeren torba kanun teklifi ve trafik kanunundaki değişiklikleri görüşmek üzere bu hafta yoğun gündemle toplanıyor.

Sabah'ın haberine göre, haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

İlk 6 maddesi kabul edilen teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRAYA ÇIKARILACAK

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 13 maddelik torba kanun teklifi, perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. İstihdamı artırmak ve kayıtlı çalışmayı korumak amacıyla, işverenlere verilen asgari ücret desteği 2026 yılında da sürdürülecek.

Destek tutarı günlük 42,33 lira, aylık bin 270 lira olarak uygulanacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda ise fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren teklif ele alınacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN RAPOR YAZILIYOR

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazımı için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'dan oluşan yazım ekibinin Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında üçüncü kez toplanması bekleniyor.

