Dronlar yeni çağın silahı oldu! A Haber stüdyosunda uygulamalı dron teknolojisi
Dünyanın dört bir yanında her geçen gün yeni bir savaş patlak verirken, Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı dev yatırımların önemi ise bir kez daha ortaya çıkıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte 21'nci yüzyıldaki savaşların bir numaralı silahı dronlar olurken, Canan Barlas ile Gündem programında dronların çalışma prensibi ve kullanım alanları A Haber stüdyolarında uygulamalı olarak gösterildi.
21'nci yüzyıl dünya genelinde birçok ülkenin çeşitli bahaneleri ileri sürerek saldırmasına neden olurken, başta Gazze olmak üzere milyonlarca masum sivilin katledilmesine yol açıyor. Terör devleti İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın yanı sıra Orta Doğu'daki saldırgan tavrı , ABD'nin İran başta olmak üzere Meksika, Kolombiya, Grönland gibi ülkelere işgal tehdidi dünyada savaş krizini giderek büyütüyor. Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği dev yatırımlar sayesinde envanterine sayısız ekipman, mühimmat, füze ve silahları bünyesine katarak caydırıcılığın önemini bir kez daha vurguluyor.
Yeni yüzyılın kanlı savaşlarında en çok kullanılan saldırı aracı dronlar olurken Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dronların çalışma prensibi ele alırken Cemil Barlas ile gelişen teknoloji ve yapay zekanın entegre olmasıyla dronların günümüzde geldiği son noktayı uygulamalı olarak A haber stüdyolarında gösterdi.
A HABER STÜDYOSUNDA UYGULAMALI DRON TEKNOLOJİSİ
Cemil Barlas, gelişen teknoloji ile birlikte dronların piyasada oldukça yaygın ve fiyatının uygun olduğunu belirterek A Haber stüdyolarında dron teknolojisini uygulamaları şekilde gösterdi. Barlas dronların yapay zeka teknolojisiyle kolaylıkla komut verilebildiğini ve takip özelliği sayesinde durumun ürkütücü oluşuna dikkat çekti.
Cemil Barlas dronun özeliklerinden bahsederek; "Ağırlığı 170 gram bunun. 50 kilometre hız yapar. Ben gittiğim zaman beni her yere takip ediyor. İstersem gel beni önden takip et diyorum. Düşünün, bu normal tüketicinin alabildiği bir teknoloji. Bunu getiriyorsunuz yukarı, gel bana diyorsun, iniyor. Şimdi burada böyle bir teknoloji varsa ordunun elinde, askerin elinde neler var?" dedi.
"KAMİKAZE DRONLAR 5 İLA 10 KİLOGRAMLIK PATLAYICILAR TAŞIYOR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, stüdyoda uçurulan dron üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan İHA ve SİHA'lardan örnekler vererek yerli ve milli ürünlerin başarısına bir kez daha dikkat çekti.
"Kuvvet çarpanı niteliğinde SİHA'lar var. Şu anda havada hepsi. Yani Bayraktar TB2, Aksungur, Anka 3 vesaire, bunların hepsi şu anda havada çok güçlü ve öngörülemez. Öngörülemez; neden öngörülemez? Çünkü tespiti mümkün değil, taşıdığı kapasite çok yüksek ve gittiği yerde başarılı operasyon yapıyor. Düşünün ne kadar daha kat kat yüksek bir yapay zeka yüklü şey var. Bak mesela şöyle örnekler verelim: Askeri SİHA'ları sınıflandırabiliriz. Mini SİHA'lar var; mini. Yani çok yüksekte uçmayan, alçaktan uçan, çok yük taşımayan, sadece keşif gözetleme için ve bir operatör tarafından bir şekilde kontrol ediliyor. Mini drone'lar var. İki; kamikaze drone'lar var, üzerinde 5 ila 10 kilogramlık patlayıcılar var. Sizin şu anda el hareketleriyle yaptığınız ya da sesle komut verdiğiniz birtakım davranışları o kat kat daha iyisini yapıyor. Ve bazıları tel güdümlü."
"ASKERİMİZ SAHADA 10-20 KATINI YAPIYOR"
Olçar, Savunma Sanayii'nde kullanılan SİHA'lara değinerek birçok prensipte çalıştığını ve sınıflar bazında ayrılarak nokta bazında hedeflerini vurabildiğini belirtti.
"Tespit yapıyor, teşhis yapıyor bakın. Tespit ve teşhis yapıyor.Türk ordusunun elindekileri söylüyorum. O kadar güçlü kuvvetli ki... Bir de üçüncü sınıf keşif olanlar var, yani ciddi keşifler ve çok çözünürlüğü yüksek birtakım kameralara sahip. Hepsi milli bunların tabii. Çok yükseklerden rahatlıkla nokta olarak her şeyi görenler var. Bir de SİHA'lar var dördüncü sınıf olarak, onlar silahlı artık. Şimdi bu sizin yapmış olduğunuz gösterilerin belki 10 katını, 20 katını bizim askerlerimiz sahada yapıyorlar şu anda. Hem nokta operasyon yapıyorlar hem bir şekilde keşif yapıyorlar, nokta keşfi. Mesela şöyle düşünün; bir tane SİHA'yı kaldırdınız sizin şu an yaptığınız gibi. Kamikaze dronu örnek olarak onu söyleyeyim, doğrudan bir tane tank, düşman tankının üzerindeki kapak var, komuta kapağı; kapağın genişliği yaklaşık 50 santim falandır çapı. Onun içerisine doğrudan sokabilirsiniz ve içeride imha edersiniz."
Askeri Stratejist Kemal Olçar oyuncak olarak kullanılan dronların son yıllarda gelişmesiyle avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'nin yapay zeka yazılım yetenekleri sayesinde dron teknolojisinde ciddi bir ivme katettiğini vurguladı.
"Bizim elimizdeki SİHA sürüsü ya da envanteri, İHA envanteri avantajımıza. Teröristin elinde ne olabilir, nereden bulabilir onu? İşte terörist devletlerden temin eder ya da bir yerden çalar ya da böyle sivil görünümlü birtakım şeyler yapabilir, temin edebilir. Dolayısıyla ne kadar alırsa alsın, Silahlı Kuvvetlerin ellerinde bulunan yapay zeka yazılım yeteneklerine ulaşması mümkün değil. Onun için artık şu anda havada ordular SİHA'larla İHA'larla çarpışıyor. Kızılelma'yı düşünün, ne kadar yüksek bir yapay zeka yüklü yetenekli yazılımı Türk mühendislerine ait ve yukarıda hep görevi yapıyor. İki tanesi yan yana 15 metre aralıklarla uçuyor ve kol uçuşu yapıyor; artı bir tane jet motorlu F-16 diyelim örneğin, gidiyor havada it dalaşı yapıp imha ediyor. Şimdi bunu buradaki basit göstermiş olduğunuz sistemlerle mukayese etmek mümkün değil."
TESPİT VE TEŞHİS KRİTİK ÖNEME SAHİP
Olçar açıklamalarının devamında stüdyoda uçurulan dronlar üzerinden Kızılelma'nın yeteneklerine atıfta bulunarak; "Kızılelma 900 kilometre yani uçak gibi hız yapar. Dolayısıyla her şey o kadar kat işte. Yani yapay zeka yüklü olan yetenekler mesela tespit; tespiti herkes yapar, karşıda insan var onu tespit... Teşhis; terörist mi, silahlı mı, kadın mı, erkek mi, yaşı kaç? Bütün demografik özelliklerini keşfediyorsunuz. Sonra bakın üçüncü aşama var; karar. O kararı neye göre vereceksiniz? Algoritmaya göre. Vurulması gereken bir hedef mi değil mi? Daha sonra etik kurallar devreye giriyor falan ama sonuçta adam üçüncü aşama olan kararı bile yüklüyor SİHA'ya." ifadelerini kullandı.
