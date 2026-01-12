Dronlar yeni çağın silahı oldu! A Haber stüdyosunda uygulamalı dron teknolojisi

21'nci yüzyıl dünya genelinde birçok ülkenin çeşitli bahaneleri ileri sürerek saldırmasına neden olurken, başta Gazze olmak üzere milyonlarca masum sivilin katledilmesine yol açıyor. Terör devleti İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın yanı sıra Orta Doğu'daki saldırgan tavrı , ABD'nin İran başta olmak üzere Meksika, Kolombiya, Grönland gibi ülkelere işgal tehdidi dünyada savaş krizini giderek büyütüyor. Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği dev yatırımlar sayesinde envanterine sayısız ekipman, mühimmat, füze ve silahları bünyesine katarak caydırıcılığın önemini bir kez daha vurguluyor.

Yeni yüzyılın kanlı savaşlarında en çok kullanılan saldırı aracı dronlar olurken Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, dronların çalışma prensibi ele alırken Cemil Barlas ile gelişen teknoloji ve yapay zekanın entegre olmasıyla dronların günümüzde geldiği son noktayı uygulamalı olarak A haber stüdyolarında gösterdi.

A HABER STÜDYOSUNDA UYGULAMALI DRON TEKNOLOJİSİ

Cemil Barlas, gelişen teknoloji ile birlikte dronların piyasada oldukça yaygın ve fiyatının uygun olduğunu belirterek A Haber stüdyolarında dron teknolojisini uygulamaları şekilde gösterdi. Barlas dronların yapay zeka teknolojisiyle kolaylıkla komut verilebildiğini ve takip özelliği sayesinde durumun ürkütücü oluşuna dikkat çekti.