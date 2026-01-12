Başkan Erdoğan Düzce’den gelen vatandaşlarla bir araya geldi

12 Ocak 2026, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2026 16:17 Güncelleme: 12.01.2026 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen Necati ve Recep amcayla sohbet etti ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Necati ve Recep amcayla sohbet eden Erdoğan'ın o kareleri beğeni topladı.

