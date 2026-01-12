Başkan Erdoğan Düzce'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2026 16:17 Güncelleme: 12.01.2026 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen Necati ve Recep amcayla sohbet etti ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdogan MYK toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü.
Necati ve Recep amcayla sohbet eden Erdoğan'ın o kareleri beğeni topladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen Necati ve Recep amcayla sohbet etti ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
